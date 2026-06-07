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Trump: Füzelerinizi fırlattınız artık masaya dönün

Trump: Füzelerinizi fırlattınız artık masaya dönün
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın İsrail'e füze saldırısı sonrası yaptığı açıklamada, İran'a masaya dönüp anlaşma yapma çağrısında bulundu ve İsrail'in misilleme yapmamasını isteyeceğini söyledi.

Abd Başkanı Donald Trump, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından, "İran'a önerim şu; füzelerinizi fırlattınız, yeter. Masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısının devam eden müzakerelere yardımcı olmayacağını bildirdi. Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu arayacağını ve misilleme yapmamasını söyleyeceğini kaydederek, "İran'a önerim şu; füzelerinizi fırlattınız, yeter. Masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın. Çok yaklaşmıştık. Anlaşmanın önümüzdeki pazartesi, salı veya çarşamba imzalanacağını söylerdim ve şimdi bunlar oluyor" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, İsrail'in bugün Beyrut'a düzenlediği saldırıdan 'memnun olmadığını' da belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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