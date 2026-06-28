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Trump: Makul davranamayacağımız bir noktaya gelebiliriz

Trump: Makul davranamayacağımız bir noktaya gelebiliriz
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek, ABD'nin İran'daki füze ve İHA tesislerine saldırdığını duyurdu. Trump, 'Artık makul davranamayacağımız ve işi askeri yolla tamamlamak zorunda kalacağımız bir noktaya gelebiliriz. Eğer bu olursa, İran artık var olmayacak' ifadelerini kullandı.

Abd Başkanı Donald Trump, "Artık makul davranamayacağımız ve çok başarılı bir şekilde başlattığımız işi askeri yolla tamamlamak zorunda kalacağımız bir noktaya gelebiliriz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'ın varılan ateşkesi bir kez daha ihlal ettiğini ileri sürdü. Trump, "Bu nedenle ABD uçakları İran'ın füze ve insansız hava aracı (İHA) depolama tesislerine ve kıyı radar üslerine saldırdı. Görünen o ki, asla ders almayacaklar. Artık makul davranamayacağımız ve çok başarılı bir şekilde başlattığımız işi askeri yolla tamamlamak zorunda kalacağımız bir noktaya gelebiliriz. Eğer bu olursa, İran İslam Cumhuriyeti artık var olmayacak" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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