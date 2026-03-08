Haberler

Trump: İngiltere'nin uçak gemilerine ihtiyacımız yok

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin Orta Doğu'ya uçak gemisi gönderme planlarına sert bir karşılık vererek, 'Artık onlara ihtiyacımız yok' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin Orta Doğu'ya uçak gemisi gönderme konusunda geç kaldığını belirterek, "Başbakan Starmer, artık onlara ihtiyacımız yok" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İngiltere'nin Orta Doğu'ya iki uçak gemisi göndermeyi düşündüğü yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi. Trump, "Bir zamanlar Büyük Müttefikimiz, belki de hepsinin en büyüğü olan Birleşik Krallık, nihayet Orta Doğu'ya iki uçak gemisi göndermeyi ciddi olarak düşünüyor. Sorun değil, Başbakan Starmer, artık onlara ihtiyacımız yok ama bunu hatırlayacağız. Zaten kazandığımız savaşlara katılan insanlara ihtiyacımız yok!" dedi

