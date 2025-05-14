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Trump'tan ilk açıklama: Şara'yla görüşmem çok iyiydi

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ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü. Trump görüşmeye ilişkin, "Şara ile görüşmem çok iyiydi" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü. 25 yıl sonra gerçekleşen tarihi görüşmeye Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da görüşmeye telekonferansla katıldı.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Trump, "Şara ile görüşmem çok iyiydi" ifadesini kullandı.

"TARİHİ ÖNEMDE"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da , çevrim içi toplantıya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden iştirak etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-ABD-Suudi Arabistan-Suriye çevrim içi toplantısında Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararının tarihi önemde olduğunu belirtti.

Erdoğan, ABD'nin Suriye'ye yaptırımları kaldırma kararının yaptırım uygulayan diğer ülkelere de örnek olacağına inandığını söyledi.

Trump'tan ilk açıklama: Şara'yla görüşmem çok iyiydi
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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