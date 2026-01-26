Haberler

Trump: Demokratların yol açtığı kaos nedeniyle iki ABD vatandaşı hayatını kaybetti

ABD Başkanı Donald Trump, Minneapolis'te gözaltına alınmaya çalışılırken vurulan iki kişinin ölümünden Demokratları sorumlu tuttu. Trump, Demokratların göçmenlik politikalarının kaos yarattığını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gözaltına alınmaya çalışılırken vurulan iki kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili, "Demokratların yol açtığı kaos nedeniyle iki ABD vatandaşı hayatını kaybetti" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eski Başkan Joe Biden döneminde suça karışmış on binlerce düzensiz göçmenin ülkeye girdiğini bildirdi. Trump, göreve geldikten sonra büyük çaplı sınır dışı etme operasyonları başlattığını ve bu uygulamaların Cumhuriyetçilerin yönettiği eyaletlerde sorunsuz ilerlediğini kaydetti. Demokratlar tarafından yönetilen eyaletlerin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ile iş birliği yapmayı reddederek operasyonları engellediğini ve bu durumun tehlikeli ortam yarattığını savunan Trump, "Demokratların yol açtığı kaosun sonucu olarak iki ABD vatandaşı hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

