Trump'tan Gazze Ateşkes Planına Destek
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki ateşkes planının İsrail ve diğer taraflar için büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Trump, planın tüm dünya için faydalı olacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes planının, İsrail ve diğer taraflar için 'harika' olduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, Gazze planına ilişkin yaptığı açıklamada, "Esirlerinizi geri almak istiyorsunuz, değil mi? Bu, İsrail için harika bir anlaşma. Tüm Arap dünyası, Müslüman dünyası ve dünyanın geri kalanı için harika bir anlaşma" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
