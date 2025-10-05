Trump'tan Gazze Ateşkes Planına Destek

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes planının, İsrail ve diğer taraflar için 'harika' olduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, Gazze planına ilişkin yaptığı açıklamada, "Esirlerinizi geri almak istiyorsunuz, değil mi? Bu, İsrail için harika bir anlaşma. Tüm Arap dünyası, Müslüman dünyası ve dünyanın geri kalanı için harika bir anlaşma" ifadelerini kullandı.