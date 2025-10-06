Trump'tan Gazze Ateşkes Görüşmeleri ile İlgili Olumlu Açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, " Gazze'de ateşkes görüşmeleri için hafta sonu yapılan görüşmeler hızla ilerledi, çok olumlu" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkes yapılmasına ilişkin sürecin detaylarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Trump, "Bu hafta sonu Hamas ve dünyanın dört bir yanından ülkelerle, esirlerin serbest bırakılması, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve daha da önemlisi Orta Doğu'da uzun zamandır barış arayışı konusunda çok olumlu görüşmeler yapıldı. Bu görüşmeler çok başarılı geçti ve hızla ilerliyor. Teknik ekipler, son detayları görüşmek ve netleştirmek için pazartesi günü Mısır'da tekrar bir araya gelecek. İlk aşamanın bu hafta tamamlanacağı söylendi. Herkesten, hızlı hareket etmelerini rica ediyorum" ifadesini kullandı.

Trump, bölgedeki çatışmanın asırlardır devam ettiğini belirterek, "Zaman önemli, yoksa çok kan dökülecek. Bu, kimsenin görmek istemeyeceği bir şey" dedi.