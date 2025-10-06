Haberler

Trump'tan Gazze Ateşkes Görüşmeleri ile İlgili Olumlu Açıklama

Trump'tan Gazze Ateşkes Görüşmeleri ile İlgili Olumlu Açıklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes görüşmelerinin olumlu ilerlediğini ve teknik ekiplerin detayları görüşmek için Mısır'da bir araya geleceğini duyurdu. Zamanın önemine vurgu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, " Gazze'de ateşkes görüşmeleri için hafta sonu yapılan görüşmeler hızla ilerledi, çok olumlu" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkes yapılmasına ilişkin sürecin detaylarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Trump, "Bu hafta sonu Hamas ve dünyanın dört bir yanından ülkelerle, esirlerin serbest bırakılması, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve daha da önemlisi Orta Doğu'da uzun zamandır barış arayışı konusunda çok olumlu görüşmeler yapıldı. Bu görüşmeler çok başarılı geçti ve hızla ilerliyor. Teknik ekipler, son detayları görüşmek ve netleştirmek için pazartesi günü Mısır'da tekrar bir araya gelecek. İlk aşamanın bu hafta tamamlanacağı söylendi. Herkesten, hızlı hareket etmelerini rica ediyorum" ifadesini kullandı.

Trump, bölgedeki çatışmanın asırlardır devam ettiğini belirterek, "Zaman önemli, yoksa çok kan dökülecek. Bu, kimsenin görmek istemeyeceği bir şey" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
ABD savaş gemilerini gönderdi, Maduro Papa'dan yardım talep etti

ABD ülkeye gemilerini yolladı, devlet başkanı Papa'dan yardım istedi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Komisyonun Öcalan'ı dinlemesi müzakere anlamına gelmez

Cumhurbaşkanı başdanışmanından gündem olan Öcalan çıkışı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nelson Semedo'dan maç sonu çarpıcı sözler

Semedo'dan bomba sözler! Takım arkadaşlarını böyle suçladı
Göztepeli Juan'dan şahane gol

O neydi öyle! Süper Lig'de yılın en güzel gollerinden biri atıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.