Trump'tan Çarpıcı Karar: Savunma Bakanlığı 'Savaş Bakanlığı' Olacak
ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı'nın adını 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştirecek kararnamesini imzalamaya hazırlanıyor. Bu, Trump'ın 200. başkanlık kararnamesi olacak.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Savunma Bakanlığı'nın adını 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştirme kararını imzalayacağı açıklandı.
ABD Başkanı Donald Trump, 200'üncü başkanlık kararnamesini imzalamaya hazırlanıyor. Kararnameyle Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) adı 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştirilecek. Beyaz Saray, Trump'ın bugün kararı imzalayacağını duyurdu.
