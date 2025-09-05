Haberler

Trump'tan Çarpıcı Karar: Savunma Bakanlığı 'Savaş Bakanlığı' Olacak

Trump'tan Çarpıcı Karar: Savunma Bakanlığı 'Savaş Bakanlığı' Olacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı'nın adını 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştirecek kararnamesini imzalamaya hazırlanıyor. Bu, Trump'ın 200. başkanlık kararnamesi olacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Savunma Bakanlığı'nın adını 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştirme kararını imzalayacağı açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 200'üncü başkanlık kararnamesini imzalamaya hazırlanıyor. Kararnameyle Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) adı 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştirilecek. Beyaz Saray, Trump'ın bugün kararı imzalayacağını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
İbrahim Hacıosmanoğlu müjdeyi verdi! Vincenzo Montella Türk oluyor

Maç sonunda müjdeyi verdi: Türk vatandaşı oluyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adeta bir 'Külkedisi' masalı: Tuvalet temizlerken dizi yıldızı oldu

Adeta bir 'Külkedisi' masalı! Tuvalet temizlerken dizi yıldızı oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.