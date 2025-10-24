Trump'tan Batı Şeria Açıklaması: 'Endişelenmeyin'

ABD Başkanı Donald Trump, Batı Şeria'nın ilhakına dair İsrail Parlamentosu'nda yapılan oylama hakkında, "Batı Şeria için endişelenmeyin. İsrail, Batı Şeria'da hiçbir şey yapmayacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gerçekleştirilen bir etkinlikte, İsrail Parlamentosu'nda Batı Şeria'nın ilhakına yönelik oylamaya ilişkin açıklamada bulundu. İsrail'deki bu girişimin, kendi barış planına zarar verip vermeyeceği sorusuna Trump, "Batı Şeria için endişelenmenize gerek yok. İsrail, Batı Şeria'da hiçbir şey yapmayacak. Anladınız mı? Endişelenmeyin. Batı Şeria'da hiçbir adım atmayacaklar. İsrail yolunda ilerliyor ve Batı Şeria'da bir şey yapmayacaklar" diye yanıt verdi.