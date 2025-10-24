Haberler

Trump'tan Batı Şeria Açıklaması: 'Endişelenmeyin'

Trump'tan Batı Şeria Açıklaması: 'Endişelenmeyin'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Parlamentosu'nda yapılan Batı Şeria'nın ilhakı oylaması hakkında, İsrail'in bu bölgede herhangi bir adım atmayacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Batı Şeria'nın ilhakına dair İsrail Parlamentosu'nda yapılan oylama hakkında, "Batı Şeria için endişelenmeyin. İsrail, Batı Şeria'da hiçbir şey yapmayacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gerçekleştirilen bir etkinlikte, İsrail Parlamentosu'nda Batı Şeria'nın ilhakına yönelik oylamaya ilişkin açıklamada bulundu. İsrail'deki bu girişimin, kendi barış planına zarar verip vermeyeceği sorusuna Trump, "Batı Şeria için endişelenmenize gerek yok. İsrail, Batı Şeria'da hiçbir şey yapmayacak. Anladınız mı? Endişelenmeyin. Batı Şeria'da hiçbir adım atmayacaklar. İsrail yolunda ilerliyor ve Batı Şeria'da bir şey yapmayacaklar" diye yanıt verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
CHP'nin kurultay iptali davası reddedildi

CHP'nin kurultay iptali davasında karar çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
3 gündür her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Aleyna Tilki Amsterdam'da kapkaça uğradı! Pasaportunu ve eşyalarını çaldırdı

Amsterdam'da büyük şok! Çaresiz kaldı, takipçilerinden yardım istedi
Şehit babasına dilenci diyen şoför gözaltında! Bir de pişkinlik yaptı

Şehit babasına dilenci diyen şoför için hesap zamanı
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
Yeni salgın Avrupa ülkesinde 2 can aldı! Çocuklar büyük risk altında

Ülkeye sıçrayan yeni salgın 2 can aldı, bir yaş grubu tehdit altında
Yabancı kadını dakikalarca takip etti! 'Ama siz evlisiniz?' sorusuna verdiği yanıt skandal

Dakikalarca takip etti! Evli adamın niyeti mide bulandırdı
Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu

Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu
Borsa İstanbul'da CHP kurultay davası kararı dopingi

CHP kararı sonrası Borsa'da sert hareketler! Kritik eşik aşıldı
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Stuttgart maçında tekme yiyen Fenerli yıldızın son hali inanılmaz

Fenerli yıldızın son hali
Kapı zilini söktü, gördükleri karşısında küçük dilini yuttu

Kapı zilini açar açmaz küçük dilini yuttu
Merkez Bankası'ndan yeni adım! Reeskont kredilerinde limit artırıldı

Merkez Bankası'ndan kritik adım! 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.