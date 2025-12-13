Trump'tan Suriye'deki saldırıya sert tepki: Çok ciddi bir yanıt verilecek

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin Tedmur (Palmira) bölgesinde 2'si asker 3 ABD vatandaşının hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin, "Bu, terör örgütü DEAŞ'ın ABD'ye ve Suriye'ye yönelik bir saldırısıydı. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara bu saldırı yüzünden son derece öfkeli ve rahatsız olmuş bir halde. Buna çok ciddi bir yanıt verilecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin Tedmur (Palmira) bölgesinde 2'si asker 3 ABD vatandaşının hayatını kaybetmesine ilişkin bir açıklama yaptı.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2 asker ve 1 sivil tercüman olmak üzere 3 ABD'li vatanseverin hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Aynı şekilde, şu anda durumunun iyi olduğu teyit edilen 3 yaralı askerin de iyileşmesi için dua ediyoruz. Bu, terör örgütü DEAŞ'ın, Suriye'nin çok tehlikeli, hükümetin tam olarak kontrolü altında olmayan bir bölgesinde, ABD'ye ve Suriye'ye yönelik bir saldırısıydı" dedi.

"ÇOK CİDDİ BİR YANIT VERİLECEK"

Trump ayrıca "Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara bu saldırı yüzünden son derece öfkeli ve rahatsız olmuş bir halde. Buna çok ciddi bir yanıt verilecek" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ayrıca Maryland eyaletinde gerçekleştirilecek bir Amerikan futbolu maçına katılmak üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını cevapladı. Trump, gazetecilerin "DEAŞ'a bir karşılık verilecek mi" sorusuna kısa bir şekilde "Evet" cevabını verdi.

NE OLMUŞTU?

Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada da saldırının terör örgütü DEAŞ mensubu bir kişi tarafından Tedmur kırsalında bir karargahın girişinde, uluslararası koalisyon ve Suriye İç Güvenlik komuta kademesinin ortak saha incelemesi yaptığı sırada gerçekleştirildiği teyit edilmişti.

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin al-Baba, bölgedeki ortak güçlere DEAŞ kaynaklı bir sızma ve saldırı girişimi olabileceği yönünde önceden uyarılarda bulunulduğu, ancak söz konusu uyarılara rağmen önlem alınmadığını belirtmişti.

ABD Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Tedmur kentinde Suriye güvenlik güçleri ve ABD askerlerinin ortak devriyesine yönelik saldırıda 2 ABD askeri ve 1 sivilin hayatını kaybettiğini doğrularken; saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirildiğini duyurmuştu.