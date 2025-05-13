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Trump, Suriye Cumhurbaşkanı ile Görüşecek

Trump, Suriye Cumhurbaşkanı ile Görüşecek
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Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın Riyad'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşeceğini duyurdu.

BEYAZ Saray, Orta Doğu turuna çıkan ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşeceğini bildirdi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, bir Beyaz Saray yetkilisi ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşeceğini açıkladı. Görüşmenin ne şekilde olacağına ilişkin herhangi bir detay belirtilmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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