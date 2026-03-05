Haberler

Trump, şimdi de Putin'le karşı karşıya! Anında 10'dan fazla uçak kaldırdılar
Güncelleme:
ABD Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı, Alaska ve Kanada hava savunma tanımlama bölgesinde faaliyetteyken, iki adet Rus Tu-142 bombardıman uçağını tespit ederek izlemeye başladı. Açıklamada, ABD ve Kanada'nın Rus uçaklarını tespit etmek, izlemek ve önlemek için çok sayıda savaş uçağının havalandığı belirtildi.

  • NORAD, Alaska ve Kanada hava savunma tanımlama bölgelerinde iki Rus Tu-142 tipi uçağı tespit etti.
  • ABD ve Kanada'ya ait savaş uçakları, Rus uçaklarını takip etmek için havalandı.
  • ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-35'ler, 2 F-22, 4 KC-135R/T, bir E-3 AWACS, 2 Kanada CF-18 ve bir CC-150 tanker uçağı bölgeye gitti.

Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı (NORAD), Alaska ve Kanada hava savunma tanımlama bölgelerinde (ADIZ) faaliyet gösteren Rusya'ya ait iki adet Tu-142 tipi uçağı tespit ettiğini duyurdu.

SAVAŞ UÇAKLARI, RUS UÇAKLARININ PEŞİNE DÜŞTÜ

Uluslararası hava sahasında gerçekleşen uçuşun ardından, bölgedeki askeri hareketliliği izlemek amacıyla ABD ve Kanada'ya ait çok sayıda savaş uçağı tedbir amaçlı havalandı.

F-35'LER HAVALANDI

Yapılan açıklamada, Rus uçaklarının yakından takip edildiği ve operasyonun profesyonel bir şekilde yönetildiği belirtildi. NORAD yetkilileri, bölgedeki güvenliği sağlamak adına tüm hava araçlarının teşhis ve önleme süreçlerinin titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

Açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-35'ler, 2 adet F-22, 4 adet KC-135R/T, bir adet E-3 AWACS, 2 adet Kanada CF-18 ve bir adet CC-150 tanker uçağının bölgeye gittiği belirtildi.

Turan Yiğittekin
