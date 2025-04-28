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Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya Saldırısından 'Hayal Kırıklığı' Duyduğunu Açıkladı

Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya Saldırısından 'Hayal Kırıklığı' Duyduğunu Açıkladı
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırıları sebebiyle hayal kırıklığına uğradığını belirtti. Morristown Havaalanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, Putin'den barış anlaşması imzalamasını istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, barış görüşmelerine rağmen Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırıları nedeniyle 'hayal kırıklığına uğradığını' belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Morristown Havaalanı'nda ülkesinin izlediği dış politikaya ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu. Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı son görüşmenin 'iyi geçtiğini' vurgulayarak, görüşmeler sırasında süren bombardımana ise 'şaşırdığını' söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik 'hayal kırıklığı' yaşadığını aktaran Trump, "Rusya'nın füzeler fırlatmasından hayal kırıklığına uğradım. Çok hayal kırıklığına uğradım" dedi. Putin'den 'ne beklediği' sorusunu Trump, "Ben onun ateş etmeyi bırakmasını, oturup bir anlaşma imzalamasını istiyorum. Bir anlaşmanın sınırları olduğuna inanıyorum ve onun bunu imzalamasını, işini bitirmesini ve hayatına geri dönmesini istiyorum" diye yanıtladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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