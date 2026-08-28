Haberler

Trump: Rusya NATO toprağına saldırmayacak

Trump: Rusya NATO toprağına saldırmayacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iyi görüşmeler yaptığını belirterek Rusya'nın NATO üyesi bir ülkeye saldırmayacağını söyledi. CIA Direktörü John Ratcliffe'in Moskova ziyaretinin Rusya'yı NATO'ya saldırmaması konusunda uyarma amacı taşıdığı iddialarına ilişkin yorum yapmaktan kaçınan Trump, 'Saldırmayacaklar' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iyi görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek, Rusya'nın NATO üyesi bir ülkeye saldırıda bulunmayacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rusya'nın NATO üyesi bir ülkeye saldırma ihtimalini değerlendirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmelerine değinen Trump, "Onunla iyi görüşmeler yaptım. Rusya bir NATO toprağına saldırmayacak" ifadelerini kullandı.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe'e Moskova'yı NATO'ya saldırmaması konusunda uyarması yönünde bir talimat verip vermediği yönündeki soruya yanıt vermekten kaçınan Trump, "Bu konuda yorum yapmak istemiyorum ancak saldırmayacaklar" dedi.

ABD basınında yer alan haberlerde, CIA Direktörü John Ratcliffe'in bu hafta gerçekleştirdiği Moskova ziyaretinin, Rusya'yı NATO üyesi ülkelere saldırmaması konusunda uyarma amacı taşıdığı iddia edilmişti. Söz konusu ziyaretin, ABD istihbaratının Rusya'nın gelecek birkaç yıl içinde müttefik bir ülkeye sınırlı bir saldırıyla NATO'nun kararlılığını test edebileceğine ilişkin değerlendirmelerinin ardından geldiği aktarılmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Tibet'te baraj patladı, sular Nepal'e doğru geliyor! Halka 'Yükseklere kaçın' uyarısı

469 kişi öldü, şimdi de baraj patladı! Halka "Kaçın" uyarısı
Nepal'den gelen bir görüntü izleyenleri dehşete düşürdü

Üç kişilik ailenin felaketin ortasında kaldığı an

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Norveç Kralı V. Harald hayatını kaybetti

En yaşlı hükümdar öldü! Halk sarayın önünde toplanıyor
İsmail Kartal'ın Liverpool-Galatasaray maçı için söyledikleri yeniden gündemde

Liverpool-Galatasaray maçı için söyledikleri yeniden gündemde
Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu'nun o halini gören taraftarlar delirdi

Bu halleri taraftarları delirtti!

Şehir sıcaktan kavruldu, onlar karın tadını çıkardı

Şehir sıcaktan kavruldu, onlar karın tadını çıkardı
Aydınspor Başkanını İş İlanıyla Arıyor: 36 Saatte 1391 Başvuru

Verdikleri ilan Türkiye gündemine oturdu! Binlerce başvuru yapıldı
LBank fenomenlerle el ele Türk kullanıcıları mağdur ediyor

LBank fenomenlerle el ele Türk kullanıcıları mağdur ediyor
Silüeti görünce tetiğe bastı! Gerçeği fark ettiğinde çok geçti

Silüeti görünce tetiğe bastı! Gerçeği fark ettiğinde çok geçti