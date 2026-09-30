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Trump, resmi yazışmalarda yapay zeka yerine süper zeka kullanılmasını emretti

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Trump, resmi yazışmalarda yapay zeka yerine süper zeka kullanılmasını emretti
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ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka yerine süper zeka kullanılmasını öngören kararnameyi imzaladı. Kararname, tüm bakanlık ve kurumlara süper zeka ve SI terimlerini kullanmalarını, yapay zeka ve AI terimlerini kullanmamalarını; danışmanından tanım önermesini istiyor.

(ANKARA) - Abd Başkanı Donald Trump, "yapay zeka" (AI) teriminin yerine "süper zeka" (SI) teriminin kullanılmasını öngören bir Başkanlık Kararnamesi imzaladı.

Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kararname tüm bakanlık ve kurumların, yürütme organı bünyesindeki resmi yazışmalarda, kamuya yönelik iletişimlerde, politika belgelerinde ve yasal zorunluluk taşımayan belgelerde "süper zeka" ve "SI" terimlerini kullanmalarını, "yapay zeka" veya "AI" terimlerini ise artık kullanmamaları talimatını veriyor.

Kararname ayrıca, Trump'ın Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Danışmanı'na bu teknolojinin mevcut durumunu yansıtan bir "süper zeka" ve "SI" tanımı önermesi ve önerilen tanımın hayata geçirilmesi için gereken ilave idari adımları belirlemesi talimatını içeriyor.

Kaynak: ANKA
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