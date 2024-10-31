Trump'tan Orta Doğu mesajı: Yine barış olacak

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD başkanlık seçimlerine günler kala Orta Doğu'daki gerilim hakkında konuştu. Trump, kendi yönetiminde Orta Doğu'da barış olduğunu ifade etti.

"Benim yönetimim sırasında Orta Doğu'da barış vardı ve çok yakında yine barış olacak." diyen Trump, "Kamala Harris ile Joe Biden'ın neden olduğu sorunları çözecek ve Lübnan'daki acı ve yıkımı durduracağım. Orta Doğu'da kalıcı bir barışa dönüldüğünü görmek istiyorum ve bunu her 5 ya da 10 yılda bir tekrarlanmaması için düzgün bir şekilde yapacağız" ifadelerini kullandı.

Trump, sözlerine şöyle devam etti: "Tüm Lübnanlı topluluklar arasındaki eşit ortaklığı koruyacağım. Lübnan'daki dostlarınız ve aileniz komşularıyla barış, refah ve uyum içinde yaşamayı hak ediyor ve bu da ancak Orta Doğu'da barış ve istikrarla gerçekleşebilir. Lübnan'ın büyük halkının emniyet ve güvenliğini sağlamak için Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Lübnan toplumuyla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum"