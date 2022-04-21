Trump önce hakaret etti, ardından programı terk etti!

Eski ABD Başkanlarından Donald Trump yine çok konuşulacak bir harekete imza attı. Fevri çıkışları ile bilinen Trump, bu kez katıldığı TV programından olaylı ayrıldı. İngiltere'nin ünlü televizyon programı sunucusu Piers Morgan'ın yayınına katılan Trump, 2020 ABD başkanlık seçimleri ile ilgili sorulara sinirlendi. Trump, Morgan'a "aptal" ve "çok yalancısın" dedi ve yayını terk etti.

"APTAL" VE "YALANCI" DİYEREK YAYINI TERK ETTİ

Trump'ın Talk TV'de Piers Morgan'ın sunduğu "Uncencored" (Sansürsüz) adlı programına konuk olduğu fragman yayınlandı. Paylaşılan fragmanda eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sunucu ile tartıştığı ve çıkan gerilim üzerine yayını terk ettiği gösterildi. Fragmanda,Trump'ın " Sadece bir aptal böyle düşünür" demesi üzerine Morgan "Sizce ben aptal mıyım" dedi. Trump'ın evet demesiyle stüdyoda gerilim tavan yaptı.

Fragmanın sonlarında ise Trump'ın gitmeye hazırlandığı ve "kamerayı kapatın" sözlerini sarf etmesi dikkat çekti. Programın 25 Nisan Pazartesi günü ABD saatiyle akşam 20.00'de yayınlanacağı kaydedildi.