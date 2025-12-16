Haberler

Trump, on binlerce kişiyi öldüren fentanili "kitle imha silahı" ilan etti

Trump, on binlerce kişiyi öldüren fentanili 'kitle imha silahı' ilan etti
Güncelleme:
ABD Başkanı Trump, ülkede her yıl on binlerce kişinin ölümüne yol açan ve morfinden yaklaşık 100 kat daha güçlü bir madde olan fentanili resmen "kitle imha silahı" olarak tanımladı. Ülkede "zombi uyuşturucu" olarak anılan fentanilin ticaretine göz yuman ülkeler ABD ve dünya düzenine yönelik tehdit olarak değerlendirebilecek.

  • ABD Başkanı Donald Trump, fentanili 'kitle imha silahı' olarak tanımlayan bir başkanlık kararnamesi imzaladı.
  • ABD yönetimi, yasa dışı fentanil ticaretinden Çin ve Venezuela'yı sorumlu tuttu.
  • Fentanil, morfinden yaklaşık 100 kat daha güçlü bir madde olarak biliniyor ve ABD'de her yıl on binlerce kişinin ölümüne yol açıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü imzaladığı başkanlık kararnamesiyle ülkede on binlerce kişinin ölümüne yol açan fentanili resmen "kitle imha silahı" olarak tanımladı. Kararnameyle birlikte fentanil, nükleer silahlar ve nörotoksin gazlar gibi ABD ve küresel güvenliğe yönelik en üst düzey tehditler arasında sınıflandırıldı.

ÇİN VE VENEZUELA'YI SORUMLU TUTUYORLAR

ABD yönetimi, bu adımla fentanil ticaretini yürüten kişi ve yapıları, ayrıca bu ticarete göz yuman ülkeleri ABD ve dünya düzenine yönelik tehdit olarak değerlendirebilecek. Washington yönetimi, yasa dışı fentanil ticaretinden Çin ve Venezuela'yı sorumlu tuttuğunu daha önce de açıklamıştı.

"ZOMBİ UYUŞTURUCU" OLARAK ANILIYOR

Kanada, Latin Amerika ve Avrupa'ya da yayılan fentanil, ABD'de kullanıcılar üzerinde yarattığı ağır etkiler nedeniyle kamuoyunda "zombi uyuşturucu" olarak anılıyor. Aşırı doz alan kişilerin oldukları yerde hareketsiz kalması ve bilinç kaybı yaşaması nedeniyle ABD'de bu kişilere "fentanil zombisi" adı veriliyor.

MORFİNDEN 100 KAT DAHA GÜÇLÜ

Normal şartlarda kanser hastalarında şiddetli ağrıların bastırılması amacıyla kullanılan fentanil, morfinden yaklaşık 100 kat daha güçlü bir madde olarak biliniyor. Ancak yasa dışı üretim yapan karteller, bu ilacı uyuşturucu olarak piyasaya sürüyor. Sağlıklı bireylerde fentanil kullanımı bilinç kaybına, kalıcı beyin hasarına ve ölüme yol açabiliyor.

HER YIL ON BİNLERCE KİŞİYİ ÖLDÜRÜYOR

ABD'li yetkililer, fentanilin her yıl on binlerce Amerikalının aşırı dozdan hayatını kaybetmesinde etkili olduğunu belirtiyor. Trump'ın imzaladığı kararnameyle birlikte Pentagon'un ve istihbarat kurumlarının, normalde kitle imha silahlarının yayılmasını önlemek için kullanılan askeri ve teknik imkânları uyuşturucu kartellerine karşı devreye sokmasının önü açıldı.

TRUMP KİMYASAL BİR SİLAHA BENZETTİ

Trump, Beyaz Saray'daki bir etkinlikte yaptığı açıklamada, fentanilin ABD'yi zehirlemek amacıyla kullanıldığını savundu. Kararnamede ise yasa dışı fentanilin klasik bir uyuşturucudan çok kimyasal silaha benzediği vurgulandı. Trump, bu yıl içerisinde uyuşturucu kartellerini yabancı terör örgütü olarak tanımlamış, şimdi ise kartellerin sattığı fentanili kitle imha silahı ilan ederek bu yapılara karşı ABD ordusunun tüm imkânlarını kullanma yetkisini genişletmiş oldu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
title