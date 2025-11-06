Trump, New York Seçimlerini Değerlendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, New York belediye başkanlığı seçimleri ile ilgili, "New York'ta egemenliğimizin bir kısmını kaybettik, ancak bununla ilgileneceğiz, endişelenmeyin" dedi.

ABD Başkanı Trump, Miami'de gerçekleştirilen 'Amerika İş Forumu'na katıldı. Burada açılış konuşmasını yapan Trump, kendi yönetiminin 1 yıldaki ekonomi alanında başarılı işler yaptığını belirterek, görevdeki bir yılda eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin 4 yılda yaptıklarından daha fazlasını başardıklarını savundu. Trump, başta New York olmak üzere bazı eyaletlerde yapılan belediye başkanlığı ve eyalet valiliği seçimlerine değerlendirerek, seçim sonuçlarından Cumhuriyetçiler olarak pek memnun olmadıklarını bildirdi.

Trump, New York belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Demokrat aday Zohran Mamdani ile ilgili ise "5 Kasım 2024'te Amerikan halkı hükümetimizi geri aldı ve egemenliğimizi yeniden kazandık. Dün gece New York'ta egemenliğimizin bir kısmını kaybettik ancak bununla ilgileneceğiz, endişelenmeyin" ifadelerini kullandı.

Seçimlerin 'hileli' yapıldığını savunan Trump, "New York'ta olanları izleyin. Umarım olmaz ama korkunç şeyler olduğunu göreceksiniz. Kongre'deki Demokratların Amerika'ya ne yapmak istediğini görmek istiyorsanız, New York'ta yapılan seçimlerin sonucuna bakın" diye konuştu.