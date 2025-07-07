Trump, Netanyahu ile Beyaz Saray'da Buluşuyor
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Beyaz Saray'da ağırlayacak. Bu, Trump'ın başkanlığa yeniden başlamasından bu yana iki liderin gerçekleştirdiği üçüncü görüşme olacak.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu bugün Beyaz Saray'da ağırlayacak.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile başkanlık görevine 2'nci kez başladığı ocak ayından bu yana Beyaz Saray'da 3'üncü kez bir araya gelecek. İki liderin bugün akşam saatlerinde Beyaz Saray'da buluşması bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya