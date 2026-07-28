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Trump, Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir araya geldi

Trump, Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir araya geldi
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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine katılmak üzere Washington'a giden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Trump ile Netanyahu arasındaki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump ile hem Netanyahu hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki görüşmenin 'verimli ve olumlu' geçtiğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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