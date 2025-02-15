Trump, Napolyon Bonapart'ın sözünü paylaştı: 'Vatanını kurtaran hiçbir kanunu çiğnemiş olmaz'

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Vatanını kurtaran hiçbir kanunu çiğnemiş olmaz" dedi.

Görevine 15 Ocak'ta ettiği yeminle resmen başlayan ABD Başkanı Donald Trump, imzaladığı kararnameler ve yaptığı açıklamalarla gündemdeki yerini koruyor.

DİKKAT ÇEKEN BONAPORT PAYLAŞIMI

Son olarak Trump, resmi X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Trump paylaşımında "Vatanını kurtaran hiçbir kanunu çiğnemiş olmaz" ifadelerini kullandı. Trump'ın paylaştığı cümle eski Fransa İmparatoru Napolyon Bonapart'a ait.