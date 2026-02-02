'Adaya hiç gitmedim' demişti! Trump'la ilgili bomba Epstein ifşası

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı suçlamalarıyla yargılanırken hayatını kaybeden Jeffrey Epstein'a ait olduğu öne sürülen yeni e-posta içerikleri kamuoyuna yansıdı. Paylaşılan mesajlarda, Epstein'ın Donald Trump hakkında dikkat çekici ifadeler kullandığı görüldü.

"TRUMP SİYAHİ KIZLARDAN HOŞLANMIYOR"

Mail mesajlarına göre Epstein, ismi gizli tutulan bir kişiye gönderdiği e-postada, Trump'ın katılacağı belirtilen bir ortamla ilgili uyarıda bulundu. Söz konusu mesajda Epstein'ın, "Trump orada olacak. Siyahi kızlardan hoşlanmıyor ve onlara 'sümük' diyor. Onların üç metre yakınına bile yaklaşmaz" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

TRUMP, "EPSTEİN ADASINA HİÇ GİRMEDİM" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Jeffrey Epstein skandalıyla ilgili olarak Grammy Ödülleri yayını sırasında kendisi hakkında dile getirilen iddialara "Bill Clinton adına konuşamam ama ben Epstein Adası'na hiç gitmedim, oraya yakın bir yerde dahi bulunmadım. Bu akşamki yalan ve iftira dolu açıklamaya kadar, Sahte Haber Medyası dahil hiç kimse beni oraya gitmekle suçlamamıştı." demişti.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.