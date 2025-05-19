Trump'la görüşen Putin'den "ateşkes" açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den ilk açıklama geldi. Görüşmenin anlamlı geçtiğini söyleyen Putin, "Ukrayna ile anlaşma sağlanırsa ateşkes mümkün. İki tarafa da uyacak tavizler verilmeli." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den ilk açıklama geldi. Görüşmenin anlamlı geçtiğini söyleyen Putin, "Anlaşma sağlanırsa ateşkes mümkün. İki tarafa da uyacak tavizler verilmeli." dedi.
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