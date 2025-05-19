Trump'la görüşen Putin'den "ateşkes" açıklaması

Trump'la görüşen Putin'den 'ateşkes' açıklaması
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ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den ilk açıklama geldi. Görüşmenin anlamlı geçtiğini söyleyen Putin, "Ukrayna ile anlaşma sağlanırsa ateşkes mümkün. İki tarafa da uyacak tavizler verilmeli." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den ilk açıklama geldi. Görüşmenin anlamlı geçtiğini söyleyen Putin, "Anlaşma sağlanırsa ateşkes mümkün. İki tarafa da uyacak tavizler verilmeli." dedi.

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÖmer GÜLER:

Avrupa ve Amerika’nın eli mahkûm Şimdi kozlar Putin’in elinde kaybettiklerini almadan anlaşmaya yanaşmaz

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