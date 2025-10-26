Haberler

Trump, Katar Emiri ile Görüştü

Trump, Katar Emiri ile Görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Malezya'ya hareketi sırasında Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi ve Katar'ı 'harika bir müttefik' olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Malezya'ya hareketi sırasında Doha'da yakıt molası sırasında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 47'nci Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi'nin düzenlendiği Malezya'ya gitmek üzere bindiği Air Force One uçağı, yakıt ikmali için Katar'daki El Udeid Hava Üssü'ne indi. İkmal sırasında Trump, Katar Emiri Al Sani ile uçaktayken görüştü. Trump, burada yaptığı açıklamada, Katar'ı 'harika bir müttefik' olarak nitelendirdi.

Trump, Gazze'deki ateşkesin kalıcı olup olmayacağı sorusunu, "Bence kalıcı olacak. Olmazsa Hamas'ın sorunu olur. Hamas'ı çok hızlı bir şekilde halletmek zor olmayacak. Umarım anlaşma Hamas için de yürür, çünkü bize bir konuda söz verdiler" diye yanıtladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
Belediye eş başkanları Koma Amed konserinde halay çekti

Koma Amed 30 yıl sonra konser verdi, siyasiler soluğu sahnede aldı
Trump, Malezya'da uçaktan iner inmez dansa başladı

Trump uçaktan iner inmez dansa başladı
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Flaş iddia: Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Kabus bitmedi! AKOM'dan yeni uyarı, ikisi birden geliyor

Kabus bitmedi, yarına dikkat! İkisi birden bastıracak
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza, kask kamerasında

Kahreden görüntüler! Kendi sonunu anbean kaydetti
Barajda kaybolan İrlandalı turistin 5'inci günde cansız bedeni bulundu

Barajda kaybolan İrlandalı turistten acı haber
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Ne olacak bu Liverpool'un hali? Yine kaybettiler

Ne olacak bu takımın hali?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.