Trump Katar'daki ABD askerlerine moral vermek için dans etti

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu turu kapsamında geldiği Katar'ın başkenti Doha'da el-Udeid Amerikan üssünde konuşma yaptı. Trump burada, Katar'da görev yapan ABD askerlerine moral vermek amacıyla dans etti.

KATAR 42 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE ASKERİ ALIM YAPACAK

Trump konuşmasında, Katar'la ABD'den 42 milyar dolar değerinde, THAAD balistik füze savunma sistemi, Pegasus havada ikmal uçağı, "MQ-9B Skyguardian" tipinde insansız hava araçları alımı için anlaştıklarını paylaştı. Katar'ın ev sahipliğini yaptığı ABD üssü el-Udeyd'i genişletmek için 10 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklayan Trump, savunma konusunda Doha yönetimiyle işbirliği içinde olduklarını ifade etti.

"10 TRİLYON DOLARLIK YATIRIM TOPLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Trump, "Daha önce söylediğim gibi ABD silahlı kuvvetleri için, eşi benzeri görülmemiş miktardaki 1 trilyon dolarlık bütçeyi onaylayacağım." dedi. Başkanlığının ikinci döneminde 10 trilyon dolar yatırım toplamayı hedeflediklerini aktaran Trump, ülkesinin savunma bütçesini de bu sayede artacağına işaret etti. Savunma harcamaları konusunda Trump, "Bu çabalar kapsamında, ülkemizi füze saldırılarına karşı korumak amacıyla altın kubbe savunma kalkanı inşa etmesi talimatı veren karar imzaladım." diye konuştu.

"BAE İLE İLİŞKİLERİMİZ HİÇ BU KADAR GÜÇLÜ OLMADI"

Orta Doğu turunda Katar'dan sonraki durağının Birleşik Arap Emirlikleri olduğunu belirten Trump, bu ülkeyle ilişkilerinin "hiç bu kadar güçlü olmadığını" söyledi. Öte yandan Trump, "Bildiğiniz gibi üç seçim kazandık. Bazı insanlar dördüncüsünü kazanmamızı istiyor. Bilmiyorum. Bunu düşünmem gerek." şeklinde konuştu.

"BİZ OLMASAYDIK HEPİMİZ ALMANCA KONUŞUYOR OLURDUK"

Trump, o dönem başkan olsaydı 7 Ekim 2023'te olanların ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yaşanmayacağını savunarak, "Biliyorsunuz ki İran parasızdı. Hamas'ı ya da başka bir şeyi fonlayamıyorlardı." ifadelerini kullandı. Trump, "(O dönem başkan olsaydım) Afganistan felaketi olmazdı. Oradan ayrılıyorduk, onurla ve güçlü bir şekilde gidiyorduk. Afganistan'da Bagram Hava Üssü'nü elimizde tutacaktık. Çin'e bir saat uzaklıkta olduğu için ondan vazgeçmeyecektik, şu an orası Çin'in işgalinde." dedi.

Başkan olarak önceliğinin gerilimleri sona erdirmek olduğunu savunan Trump, İkinci Dünya Savaşı'nda ABD'nin rolünü övdü. Trump, "(Diğer ülkeler) Onlar yardım etti fakat biz olmasak kazanamazlardı. Biliyorsunuz, biz olmasaydık hepimiz Almanca konuşuyor olurduk. Belki biraz da Japonca." diye konuştu.

HİNDİSTAN-PAKİSTAN GERİLİMİNDE ABD ARABULUCULUĞ"

Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan gerilimin ABD arabuluculuğunda yürütülen müzakereler sonucu çözüldüğünü belirten Trump, "Biliyorsunuz yaklaşık 1000 yıldır savaşıyorlar. Dedim ki bunu halledebilirim, her şeyi halledebilirim. O nedenle bırakın da ben halledeyim." şeklinde konuştu. Trump, "Onlarla ticaret hakkında konuştuk, savaşmak yerine ticaret yapalım dedik. Pakistan bundan çok mutlu oldu. Hindistan da oldu." ifadelerini kullandı.

İlk başkanlık zamanında DEAŞ'ı "ortadan kaldırdığını" kaydeden Trump, "Çok kısa sürede DEAŞ'ın yüzde 100'ünü yendik." dedi. O dönem DEAŞ'ı "kısa sürede" mağlup etme fikrine karşı çıkanların olduğuna işaret eden Trump, bundan ötürü askeri kurumlarda yeniden yapılanmaya gittiğini vurguladı. Trump, "(Orduda) Gerçek generalleri istiyoruz, sahtelerini veya siyasi olanlarını değil." diye konuştu.