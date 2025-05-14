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Trump Katar'da

Trump Katar'da
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ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu temasları kapsamında Katar'a ulaştı. Katar Emiri Temim Bin Hamed Al Sani tarafından karşılandı. Trump, bu ziyaretin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmeyi planlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Katar'a ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu temaslarına devam ediyor. Trump'ı taşıyan uçak Katar Uluslararası Hamad Havalimanı'na inerken, ABD Başkanını Katar Emiri Temim Bin Hamed Al Sani karşıladı. ABD Başkanı Trump, Orta Doğu turunun son durağında Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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