Trump'tan Netanyahu'ya 'Lübnan' çağrısı

Trump'tan Netanyahu'ya 'Lübnan' çağrısı
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Lübnan'a yaptığı saldırılarla ilgili olarak Başbakan Netanyahu ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi ve bölgedeki tansiyonun düşmesi gerektiğini belirtti.

Abd Başkanı Donald Trump, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarıyla ilgili, "Bibi ile konuştum ve bu konuyu biraz daha sakinleştirecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına ABD-İran geçici ateşkes anlaşmasını ve İsrail'in Lübnan saldırılarını değerlendirdi. Trump, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesine değinerek, "Bibi ile konuştum ve o da bu konuyu biraz daha sakinleştirecek. Bence biraz daha sakin davranmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bölgede tansiyonun düşmesinin ateşkes anlaşması açısından önemli olduğunu vurgulayan Trump, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını bugün itibarıyla 'azalttıklarını' öne sürdü.

Trump, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes anlaşmasıyla ilgili de açıklamada bulundu. Ateşkes anlaşması nedeniyle iyimser olduğunu ve anlaşmanın uygulanacağına inandığını söyleyen Trump, "İranlı liderler, toplantılarda basına yaptıklarından çok farklı konuşuyorlar. Çok daha makul davranıyorlar. Kabul etmeleri gereken her şeye razı oluyorlar. Unutmayın, şu anda askeri güçleri yok" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ateşkesin ardından Hamaney'den ilk açıklama

Ateşkesin ardından Hamaney'den Trump'ı kızdıracak açıklama
Netanyahu, Lübnan ile doğrudan müzakerelere başlayacaklarını duyurdu

İran'ın resti Netanyahu'ya geri adım attırdı! Talimatı verdi
Sadettin Saran'dan çılgın plan! Tam 50 milyon euro ayırdı

Saran'dan çılgın plan! Ayırdığı bütçe öyle böyle değil

'Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı' iddialarına yalanlama

Bu görüntülerle ilgili ortalığı karıştıran iddia! Açıklama geldi
Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...

Ünlü isim Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Bakan Şimşek 'vergi affı' ile ilgili çok net konuştu

Bakan Şimşek "vergi affı" ile ilgili çok net konuştu
Sadettin Saran'dan çılgın plan! Tam 50 milyon euro ayırdı

Saran'dan çılgın plan! Ayırdığı bütçe öyle böyle değil

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu

Bir büyükşehir belediyesi daha AK Parti'ye geçti