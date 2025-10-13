Trump, İsrail Meclisi'nde Hedeflerini Paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Meclisi'ndeki konuşması öncesinde hatıra defterine "Harika ve büyük bir gün" yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Ben Gurion Havalimanı'ndaki resmi törenin ardından Batı Kudüs'e hareket ederek, İsrail Meclisi'ne ulaştı. Trump, Meclis'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Meclis Başkanı Amir Ohana tarafından karşılandı. Karşılama törenin ardından Trump, Meclis hatıra defterine, "Bu benim için büyük bir onur; harika ve güzel bir gün. Yeni bir başlangıç" mesajını yazarak imzaladı.

Trump, İsrail Meclisi'ne hitap edecek.