Bomba iddia! Trump'ın İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine karşı mı?
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze konulu bir toplantıda Arap ve Müslüman ülkelerin liderlerine, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğini ifade ettiği belirtildi.

ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Arap ve Müslüman ülkelerin liderlerine dün düzenlenen Gazze konulu toplantıda, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğini söylediğini iddia etti.

ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze konulu toplantıda Arap ve Müslüman ülkelerin liderlerine Batı Şeria hakkında açıklamalarda bulunduğunu ifade etti.

TRUMP BATI ŞERİA'NIN İŞGALİNE KARŞI MI?

Altı farklı kaynağa dayandırılan haberlerde, Trump'ın Arap ve Müslüman ülkelerin liderlerine dün düzenlenen Gazze konulu toplantıda, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğini söylediği iddia edildi.

Haberlerde, Trump yönetiminin liderlere Gazze'deki savaşı sona erdirme planını özetleyen ve Batı Şeria'nın ilhakına karşı sözü de içeren bir kitap sunduğu öne sürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Dünya
