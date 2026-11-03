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Trump, İsrail'e 4 milyar dolarlık yardımın yıl sonuna kadar durdurulacağını bildirdi

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Trump, İsrail'e 4 milyar dolarlık yardımın yıl sonuna kadar durdurulacağını bildirdi
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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'e yapılan 4 milyar dolarlık yardımın yıl sonuna kadar durdurulacağını bildirdi. Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu konuyu dile getirdiğini ve İsrail'in yardımın durdurulmasından memnun olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'e yapılan 4 milyar dolarlık yardımın yıl sonuna kadar durdurulacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülke basınına yaptığı açıklamada, İsrail'e 4 milyar dolarlık yardımla ilgili konuştu. İsrail'e artık para vermeyeceklerini söyleyen Trump, "Yıl sonuna kadar İsrail'e yardımın durdurulacağı konusunda anlaşıldı. İhtiyaç halinde ABD, İsrail'e yardım edecek" ifadelerini kullandı.

Trump, bu konuyu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dile getirdiğini belirterek, "Netanyahu ile İsrail'e yıllık 4 milyar dolar verme konusunda bir anlaşmamız vardı ancak aylar önce bu yardımı durdurma kararı aldık. Onlar da bu durumdan memnun" dedi.

İran konusunda ara seçimlerin ardından nasıl bir tutum izleyeceği sorusuna ise Trump, "Amacım çok sayıda insanı öldürmek değil ama mecbur kalırsak bunu yapmak zorunda kalacağız. Şu an çok güçlüyüz" yanıtını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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