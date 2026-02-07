Haberler

Trump, Obama çiftine yönelik ırkçı paylaşım için özür dilemedi

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama'yı maymun olarak tasvir eden ırkçı bir video paylaştıktan sonra gelen tepkilere rağmen özür dilemeyi reddetti. Trump, videonun sonunu görmediğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından eski Başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama'yı maymun olarak tasvir eden ırkçı bir video paylaşması sonrası gelen tepkilere rağmen özür dilemeyi reddetti. Trump, "Bir hata yapmadım, videonun sonunu görmemiştim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine ait sanal medya platformundaki hesabından paylaştığı ve 2020 seçimlerindeki hile iddialarını içeren videonun son saniyelerinde, eski Başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama'nın yüzlerinin dans eden maymunlara montajlandığı görüldü. Paylaşım, gelen tepkiler üzerine yaklaşık 12 saat sonra yayından kaldırıldı.

Konuya ilişkin Florida'ya giderken başkanlık uçağında açıklamalarda bulunan Trump, özür dilemesi yönündeki çağrıları geri çevirdi. Videonun sadece seçim hileleriyle ilgili olan baş kısmını izlediğini ve sonundaki ırkçı bölümü görmediğini iddia eden Trump, "Binlerce şeye bakıyorum. Başını izledim, gayet iyiydi ve paylaşılması için ekibe verdim. Sanırım kimse sonunu kontrol etmedi" ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin 'Özür dileyecek misiniz?' sorusuna "Hayır, ben bir hata yapmadım" yanıtını veren Trump, videodaki ırkçı görüntüleri kınayıp kınamadığı sorulduğunda ise "Elbette kınıyorum. Ben sahip olduğunuz en az ırkçı başkanım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
