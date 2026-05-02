Trump: İranlılar bize yapmamız gereken türden bir anlaşmayla gelmiyorlar

ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaletine bağlı The Villages bölgesinde destekçilerine hitap etti. Kendisine yönelik suikast girişiminin ardından ilk kez kamuoyu karşısına çıkan Trump, İran tarafının müzakere yaklaşımını eleştirerek, "İranlılar bize yapmamız gereken türden bir anlaşmayla gelmiyorlar. Bu işi uygun bir şekilde halledeceğiz" ifadelerini kullandı. Sahadaki askeri varlıklarına ve sürecin gidişatına dair geri adım atmayacaklarının da altını çizen Trump, "Erken ayrılıp sorunun yeniden ortaya çıkmasına izin vermeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin kapatılması nedeniyle 400'e yakın geminin mahsur kaldığını belirten Trump, İran donanmasına ait 159 geminin de batırıldığını öne sürdü. Öte yandan Trump, ABD'nin NATO'ya 'trilyonlarca dolar' harcadığını ancak Körfez'de yürüttükleri süreçte ittifaktan hiçbir destek görmediklerini belirterek duruma tepki gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı