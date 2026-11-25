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ABD Başkanı Donald Trump, " İran'la savaşı istediğimiz zaman bitirebiliriz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, İran'a yönelik saldırı çabaları için Ocak 2027'nin sonuna kadar 'fon bulunduğunu' bildirdi. Trump, "Bu savaşı istediğimiz zaman bitirebiliriz" ifadesini kullandı.

Ocak 2027'de Demokratların Kongre'de çoğunluğu elinde tutması nedeniyle İran'da askeri seçeneklerinin kısıtlı olabileceğini vurgulayan Trump, "Bir kazancı alıp kayba çevirecekler" diye konuştu.

Trump, 3 Kasım'daki ara seçimlerde ülkenin ilk Müslüman senatörü seçilen Mısır kökenli Abdul el-Sayed ile önerdiği 'Trumpcare' adlı sağlık hizmeti planını değerlendirmek üzere bir araya geleceğini de söyledi. Soyadının, Sayed'in önerdiği plana eklenmesini akıllıca bulduğunu kaydeden Trump, seçimlerin ardından Kongre'de çoğunluğu sağlayan Demokratlarla birlikte iyi işler başaracaklarına inandığını aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı