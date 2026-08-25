Trump: İran ordusu maaş ödeyemiyor, protestoculara yönelik ölümcül baskı sürüyor
ABD Başkanı Donald Trump, İran ordusunun büyük bir kısmına maaş ödeyemediğini öne sürerek, İran yönetiminin protestocuları 'daha önce görülmemiş düzeyde' öldürdüğünü iddia etti. Trump, bunun 'korkunç boyutlarda bir insani kriz' olduğunu ve derhal durdurulması gerektiğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ordusunun maaş ödemesi yapamadığını öne sürerek ülkede protestocuların 'daha önce görülmemiş düzeyde' öldürüldüğünü iddia etti.
ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın ordusunun büyük kısmına maaş ödemediğini ileri sürdü. Trump, "Çöküş sürecindeki İran İslam Cumhuriyeti, aynı zamanda, protestocuları protesto etmedikleri anlarda bile daha önce görülmemiş düzeyde öldürmektedir. Bu, korkunç boyutlarda bir insani krizdir ve hemen durdurulmalıdır" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı