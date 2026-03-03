ABD Başkanı Donald Trump, "İran müzakere istedi, 'çok geç' dedim" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a düzenlenen saldırılarla ilgili sanal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Trump, "Askeri güçlerini ve liderlerini yitirdikten sonra müzakere etmek istediler. Ben de artık bunun için çok geç olduğunu kendilerine ilettim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı