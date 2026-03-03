Haberler

Trump: İran müzakere istedi, 'çok geç' dedim

Trump: İran müzakere istedi, 'çok geç' dedim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın askerlerini kaybettikten sonra müzakere talep ettiğini belirterek, bu talebin artık çok geç olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran müzakere istedi, 'çok geç' dedim" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a düzenlenen saldırılarla ilgili sanal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Trump, "Askeri güçlerini ve liderlerini yitirdikten sonra müzakere etmek istediler. Ben de artık bunun için çok geç olduğunu kendilerine ilettim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! 48 saat önce koltuğa oturan savunma bakanı öldürüldü

İran'ın kalbine bomba yağıyor: 2 gün önce göreve gelen isim öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış

Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
İran'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak mesaj: Hepsini biliyoruz

Netanyahu'nun uykularını kaçıracak mesaj! Devlet medyasına konuştu
7 liralık zam öncesi bakanlık harekete geçti iddiası: Eşel Mobil devreye alınıyor

Tarihi zam öncesi Ankara harekete geçti! Bakandan da sinyal var
Süper Lig'de fikstür açıklandı: 2 kritik maç ertelendi

Ligdeki 2 kritik maç ertelendi
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış

Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Dünyaca ünlü golcü İran'da savaşacak mı? Beklenen açıklama geldi

Dünyaca ünlü golcü İran'da savaşacak mı? Beklenen açıklama geldi
Bomba iddia: İsrail, İran'a gece yarısı kara operasyonu düzenledi

Arap basınında yer aldı! Doğruysa savaşta tansiyon zirve yapar