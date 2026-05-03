Trump, İran'ın Barış Planına Olumsuz Yaklaştı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD'ye sunduğu yeni barış planını inceleyeceğini ancak olumlu bakmadığını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran'ın bize yeni gönderdiği planı yakında inceleyeceğim ancak son 47 yıldır insanlığa ve dünyaya yaptıkları için henüz yeterince büyük bir bedel ödemedikleri göz önüne alındığında, bu planın kabul edilebilir olacağını düşünemiyorum" ifadelerini kullandı.

