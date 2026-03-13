Haberler

Trump: İran'ın rejimini askeri, ekonomik ve diğer yollarla yok ediyoruz

Trump: İran'ın rejimini askeri, ekonomik ve diğer yollarla yok ediyoruz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik askeri ve ekonomik operasyonlar hakkında yaptığı açıklamada, İran'ın terör rejimini tamamen yok ettiklerini iddia etti. Trump, İran'ın askeri kapasitesinin imha edildiğini ve liderlerinin yeryüzünden silindiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yürütülen operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, "İran'ın terör rejimini askeri, ekonomik ve diğer yollarla tamamen yok ediyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran'ın terör rejimini askeri, ekonomik ve diğer yollarla tamamen yok ediyoruz; ancak başarısız New York Times'ı okursanız, yanlış bir şekilde kazanmadığımızı düşünürsünüz" ifadelerini kullandı.

İran'ın askeri kapasitesinin imha edildiğini öne süren Trump, "İran donanması yok oldu, hava kuvvetleri artık yok; füzeleri, insansız hava araçları ve diğer her şey yok ediliyor ve liderleri yeryüzünden silindi. Eşsiz bir ateş gücümüz, sınırsız mühimmatımız ve bolca zamanımız var. Bugün bu çılgın pisliklere ne olacağını izleyin. Dünyanın dört bir yanında 47 yıldır masum insanları öldürüyorlar ve şimdi ben, ABD'nin 47'nci Başkanı olarak onları öldürüyorum. Bunu yapmak ne büyük bir onur" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin

Hamaney'in mesajı sonrası Trump'tan yeni tehdit: Bu deli pislikleri...
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti

Savaş sürerken Türkiye kilidi açtı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin ile Kuzey Kore arasında 6 yıl sonra ilk yolcu treni seferi yapıldı

6 yıl sonra bir ilk! Savaş sürerken kritik adımı duyurdular
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı

Korkulan oldu!
Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'nın durumu ağırlaştı

Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'dan korkutan haber
Fenerbahçe'yi eleyen Pereira'nın Nottingham Forest'ı milli yıldızımıza boyun eğdi

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira, milli yıldızımıza boyun eğdi
Çin ile Kuzey Kore arasında 6 yıl sonra ilk yolcu treni seferi yapıldı

6 yıl sonra bir ilk! Savaş sürerken kritik adımı duyurdular
Macron: Irak'taki askeri üsse saldırıda bir askerimiz hayatını kaybetti

Savaşta korkulan oluyor
Sadettin Saran'dan Galatasaray'a olay sözler

Saran'dan Galatasaray'a olay sözler