ABD Başkanı Donald Trump, " İran'ın gelecekte de nükleer silah edinmesini engelleyecek kalıcı bir anlaşma yapmayı hedefliyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülke basının yaptığı açıklamada, İran'da yönetim değişikliği meselesini fazla önemsemediğini bildirdi. Ülkede iki yönetimi ortadan kaldırdığını ve şu anda üçüncü grupla temasta olduklarını söyleyen Trump, "Kalıcı olacak bir anlaşma yapacağım. Kimsenin onların nükleer silaha sahip olmasına izin vermesine müsaade etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Trump, 'FBI'ın veri tabanına bilgisayar korsanlarının sızdığı' haberleriyle ilgili ise gelişmeden memnun olmadığını ancak bilinmeyen bazı bilgilerin ortaya çıkabileceğini kaydetti. Trump ayrıca Rusya ve Ukrayna ile ilgili daha önce gündeme gelen ve 'aldatmaca' olarak değerlendirdiği soruşturmaların yanı sıra 'seçimlerde usulsüzlük yapıldığına' ilişkin iddialar konusunda yeni bilgiler edinilebileceğini de öne sürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı