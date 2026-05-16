Trump: İran'da her şeyi iki günde yok edebiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın direncini hafife almadığını belirterek, "İstersek, İran'ın altyapısını iki günde yok edebiliriz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyaretinin ardından Amerikan basınına yaptığı açıklamada İran gündemini değerlendirdi. Turmp, İran'ın direncinin farkında olduğunu ve hiçbir şeyi hafife almadığını söyleyerek, istemesi halinde İran'a kısa süre içinde büyük zarar verebileceklerini öne sürdü.

İran'ın tüm altyapısına zarar vermediklerini aktaran Trump, "Her şeyi iki günde yok edebiliriz. Tahran müzakerelerde güvenilmez ve öngörülemez. Bize istediğimiz her şeyi vereceklerdi, ama her anlaşma yaptıklarında, ertesi gün sanki o konuşmayı hiç yapmamışız gibi davranıyorlar. Bu herhalde beş kez oldu. Onlarda bir sorun var. Olası bir çözüm askeri veya diplomatik olabilir, bu İran'ın tutumuna bağlı. ya şiddetli olacak ya da şiddet içermeyecek, ben şiddet içermeyenini tercih ederim" ifadelerini kullandı.

Trump, 3 Kasım'da ABD'de yapılacak Kongre seçimleriyle ilgili bir soruya, "Seçimlerin İran konusunda ne olacağına karar vermesine izin vermeyeceğim. Tahran nükleer silaha sahip olamayacak" yanıtını verdi.

'ÇİN ZİYARETİ, HARİKA BİR BAŞARI'

Öte yandan Trump, 2 günlük Çin ziyaretinin ardından Washington'a dönüşünde Beyaz Saray'a girerken basın mensuplarına kısaca ziyaretini değerlendirdi. Trump, "Bu harika bir başarıydı. Çok iyi anlaşmalar ve ticaret anlaşmaları yaptık. Çin'le iyi ilişkilerimiz var. Harika bir başarıydı. Bence bu gerçekten tarihi bir andı" diye konuştu.

