Trump: İran ile savaşı bitirdik

Abd Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmama konusunda mutabık kaldığını belirterek, "Bugün İran ile savaşı bitirdik" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Georgia valiliği için yarışan Burt Jones'ın telefon üzerinden düzenlenen mitingine katıldı. Mitingdeki konuşmasında İran ile ilgili açıklamada bulunan Trump, "Duydununuz mu bilmiyorum, bugün İran ile savaşı bitirdik. Hiçbir zaman nükleer silah sahibi olmamaya razı oldular ki, bu bizim ısrarcı olduğumuz bir konuydu. Tüm amacımız buydu. Amacımızın yüzde 95'i buydu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı