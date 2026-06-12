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Trump: İran ile savaşı bitirdik

Trump: İran ile savaşı bitirdik
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmama konusunda mutabık kaldığını belirterek, 'Bugün İran ile savaşı bitirdik' dedi.

Abd Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmama konusunda mutabık kaldığını belirterek, "Bugün İran ile savaşı bitirdik" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Georgia valiliği için yarışan Burt Jones'ın telefon üzerinden düzenlenen mitingine katıldı. Mitingdeki konuşmasında İran ile ilgili açıklamada bulunan Trump, "Duydununuz mu bilmiyorum, bugün İran ile savaşı bitirdik. Hiçbir zaman nükleer silah sahibi olmamaya razı oldular ki, bu bizim ısrarcı olduğumuz bir konuydu. Tüm amacımız buydu. Amacımızın yüzde 95'i buydu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBurcu Mogi:

her zaman erkek liderler savaş bıraktığını ilan edip yine kendileri kazanan taraf gibi davranıyo

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Haber Yorumlarıİrem Karaçoban:

istanbul trafiğinde bunun ne faydası var ama neyse umarım bu sayede benzin fiyatları düşer

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Haber YorumlarıReşat Aktar:

yani trump bunu söyledi de gerçekten mi bitirdiler yoksa sadece sözleşme mi imzaladılar onu anlamadım haber biraz eksik kalmış gibi durmuyor mu

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