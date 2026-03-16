Haberler

Trump: İran ile savaş yakında bitecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a saldırılarla ilgili yeni açıklama geldi. Trump, "İran ile savaş yakında sona erecek. İran bir anlaşmaya varmak istiyor ancak henüz buna hazır değiller. İran'a harekat gayet iyi gidiyor." dedi.

TRUMP: İRAN ANLAŞMA YAPMAK İSTİYOR ANCAK HAZIR DEĞİLLER

PBS News'e konuşan Trump, "Bir anlaşma yapmak istiyorlar ama benim fikrime göre henüz buna hazır değiller," diyerek ABD'nin harekatta "gayet iyi gittiğini" sözlerine ekledi. Daha önce İranlı yetkililerle "konuşmayı kabul ettiğini" söylemiş, ancak Tahran Washington'ın taleplerini karşılamadığı sürece saldırıların devam edeceği konusunda da uyarıda bulunmuştu.

"HARK ADASI'NDAKİ TESİS DEVRE DIŞI KALDI"

İran'ın ana petrol ihracat terminali olan Hark Adası hakkında da konuşan Trump, tesisin "devre dışı" kaldığını ancak petrol boru hatlarını vurmaktan kasten kaçındığını belirtti; bu tür bir altyapıyı yeniden inşa etmenin yıllar alacağını vurguladı. "Yanına bile yaklaşmadık," diyen Trump, gerekirse adayı tekrar vuracağını ifade etti.

"TAHRAN'DAKİ ALTYAPI TESİSLERİNİ BİLEREK AYAKTA BIRAKTIM"

ABD Başkanı Donald Trump, "Tahran'da pek çok altyapı tesisini ayakta bıraktım çünkü bunları yok etseydim, yeniden inşa edilmesi yıllar sürerdi. Elektrik santrallerini bir saat içinde devre dışı bırakabilirdim ve bu büyük bir travma olurdu. Bu yüzden bu tür şeylerden kaçınmaya çalışıyorum" dedi.

Petrol fiyatlarının ne zaman düşeceği sorulduğunda Trump, rahatlamanın "savaş biter bitmez" gerçekleşmesini beklediğini ve bunun "uzun süreceğine" inanmadığını söyledi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

