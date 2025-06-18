Trump: İran ile Görüşme Talebi Var
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın görüşme talebinde bulunduğunu belirterek, bu görüşmeleri gerçekleştirebileceklerini ifade etti. İran'ın nükleer silah edinmesine çok az bir süre kaldığını düşündüğünü de ekledi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın görüşme talebinde bulunduğunu ifade ederek, "Bunu yapabiliriz" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamada bulundu. Trump, "Bir saat içinde İran-İsrail meselesiyle ilgili toplantımız olacak. Pakistan ordu yetkilisiyle İran konusunu konuştuk" ifadelerini kullandı.
İran'ın nükleer silaha sahip olmasına birkaç hafta kaldığını düşündüğünü söyleyen Trump, "İran'ın nükleer silahı olamaz" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya