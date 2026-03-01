Haberler

Trump: İran donanmasına ait 9 gemi batırıldı ve imha edildi

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, İran donanmasına ait 9 geminin imha edildiğini ve batırıldığını belirtti. Trump, saldırının devam ettiğini ve diğer gemilerin peşinde olduklarını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran donanmasına ait 9 gemi batırıldı ve imha edildi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a yönelik devam eden saldırılarla ilgili değerlendirmede bulundu. Trump, "Az önce İran donanmasına ait 9 gemiyi imha ettiğimizi ve batırdığımızı öğrendim" ifadelerini kullandı.

Gemilerin bazılarının oldukça büyük ve önemli olduğunu belirten Trump, "Geri kalanların peşindeyiz, yakında onlar da denizin dibinde yüzecekler. Başka bir saldırıda İran'ın donanma karargahları da büyük ölçüde imha edildi" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
