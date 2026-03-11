Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın kendisi ne zaman isterse o zaman biteceğini belirterek, İran'da hedef alınacak neredeyse hiçbir şeyin kalmadığını ifade etti.

TRUMP'TAN İRAN SAVAŞI AÇIKLAMASI: YAKINDA BİTECEK

ABD-İsrail- İran arasındaki savaşın ne zaman biteceği merak edilirken, ABD Başkanı Donald Trump yeni açıklama yaptı. Trump, İran'da vurulacak bir yerin kalmadığını iddia ederek, "Savaş ben ne zaman istersem o zaman biter. Savaş yakında bitecek." dedi.

"PLANLANAN TAKVİMİN ÇOK İLERİSİNDEYİZ"

Axios'a konuşan Trump, "Planlanan takvimin çok ilerisindeyiz. İlk altı haftalık süre içinde bile mümkün olduğunu düşündüğümüzden daha fazla hasar verdik. İran, Orta Doğu'nun geri kalanını da hedefe almışlardı. 47 yıldır neden oldukları ölüm ve yıkımın bedelini ödüyorlar. Bu bir intikam. Bu kadar kolay kurtulamayacaklar" ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY: OPERASYONLAR, TRUMP ASKERİ HEDEFLERE ULAŞTIĞINDA SONA ERECEK

Öte yandan önceki gün Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'e Trump'ın " İran'da savaş büyük ölçüde bitti." açıklaması hatırlatılmıştı. Leavitt, "Başkan ve ABD ordusunun başlangıçtaki zaman planlaması, operasyonda tüm hedeflere 4 ya da 6 haftada ulaşılacağı yönündeydi. ABD ordusu bu hedefleri planlanandan çok daha önce, hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştiriyor. Ancak operasyonlar, Başkan Trump'ın askeri hedeflere ulaşıldığını bildirdiği noktada sona erecek." diye konuşmuştu.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.