Trump, "İran'da nükleer tesisler yok edilmedi" iddialarına fena kızdı: Köpek gibi atılmalı

Trump, 'İran'da nükleer tesisler yok edilmedi' iddialarına fena kızdı: Köpek gibi atılmalı
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ABD'nin İran'da gerçekleştirdiği saldırıların nükleer tesisleri tam olarak yok etmediği haberini yapan CNN muhabiri Natasha Bertrand, Donald Trump'ı kızdırdı. ABD Başkanı Trump, "Üç gündür yalan haber yaptığını izledim. Hemen azarlanmalı, sonra da köpek gibi atılmalı." sözleriyle Bertrand'ın kovulmasını istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki saldırılarda nükleer tesislerin tamamen yok edildiği konusunda ısrarını sürdürürken, sosyal medya hesabından sert bir paylaşımda bulundu. Trump, söz konusu iddialar üzerinden zehir zemberek ifadeler kullandı.

TRUMP'TAN CNN MUHABİRİNE SERT TEPKİ

Tesislerin tamamen imha edildiğini savunan Trump, faturayı CNN muhabiri Natasha Bertrand'a kesti. Trump, yalan haber yapmakla suçladığı Bertrand'ın kovulması gerektiğini söyledi.

"KÖPEK GİBİ ATILMALI"

Trump, şu ifadeleri kullandı: "Üç gündür yalan haber yaptığını izledim. Hemen azarlanmalı, sonra da köpek gibi atılmalı. Pilotlarımızı kötü göstermek istedi ama onlar mükemmel bir iş çıkardı.

CNN'de çalışmamalı. Bu tür insanlar, bir zamanlar büyük olan bir ağın itibarını yok etti. Kamerada olabilecek biri değil. Uzak bile değil. Natasha kovulsun!"

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

abd boş nükleer tesisi vuruyor iran boş abd üssünü vuruyor sonra birbirlerine teşekkür ediyorlar. üçüncü dünya savaşı bi hikayeden ibaret sanki

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Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

İşiniz gücünüz yalan.... ABD sizinde yıkıldığınız günleri göreceğiz İnşallah.... Yalancı Trump...!

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Haber YorumlarıZANDAR :

Tabi yaaa sülalesini bile dikmek lazım. Bu trump'ın da son günlerde ağzı çok bozuldu. Benden beter oldu.

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Haber YorumlarıBirşey demedimki:

ABD, İran, İsrail. 3 kanka biraz füze denemesi yaptı. Birazda füze Reklamı yaptılar. Şimdi bol bol satarlar füzeleri.

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