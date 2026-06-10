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Trump: İran müzakere etmekte geç kaldı, şimdi bedelini ödeyecekler

Trump: İran müzakere etmekte geç kaldı, şimdi bedelini ödeyecekler
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın müzakere fırsatını kaçırdığını belirterek, 'Kendileri için harika olacak bir anlaşmayı müzakere etmekte çok geç kaldılar, şimdi bedelini ödemek zorunda kalacaklar' dedi.

Abd Başkanı Donald Trump, İran'ın müzakere fırsatını kaçırdığını belirterek, "Kendileri için harika olacak bir anlaşmayı müzakere etmekte çok geç kaldılar, şimdi bedelini ödemek zorunda kalacaklar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran ordusu tam bir karmaşa içinde. Donanma ve Hava Kuvvetleri gibi ordunun büyük bir kısmı artık mevcut bile değil, tamamen yenildiler. İran sadece laf üretiyor, icraat yok. Orta Doğu'nun kabadayısı öldü. Kendileri için harika olacak bir anlaşmayı müzakere etmekte çok geç kaldılar, şimdi bedelini ödemek zorunda kalacaklar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler

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