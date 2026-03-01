Haberler

Trump'tan İran açıklaması: Şu ana kadarki saldırıları öngördüğümüzden daha sınırlı

Trump'tan İran açıklaması: Şu ana kadarki saldırıları öngördüğümüzden daha sınırlı
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ağır bir darbe aldığını ve şu ana kadarki saldırılarının öngördüklerinden daha sınırlı olduğunu belirtti. Trump, diplomatik çözüm ihtimalinin arttığını da vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ağır bir darbe aldığını belirterek, "Şu ana kadarki saldırıları öngördüğümüzden daha sınırlı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a ortak saldırılarına ilişkin değerlendirmede bulundu. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürüldüğü operasyonun ardından diplomatik çözüm ihtimalinin sorulması üzerine Trump, "Şu an, bir gün öncesine göre çok daha kolay olduğu aşikar. Çünkü ağır bir darbe alıyorlar" diye konuştu.

Trump, İran'da Hamaney'in ölümünün ardından yönetimi devralabilecek iyi adaylar bulunduğunu öne sürerek, İran'ın şu ana kadarki saldırılarının öngördüklerinden daha sınırlı olduğunu kaydetti. Trump, "İki katı olacağını düşünmüştük. Şu ana kadar beklediğimizden daha az" ifadesini kullandı.

ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da büyük patlama

500

Pezeşkiyan'dan Hamaney'in öldürülmesine ilk tepki: Cevapsız kalmayacak

İran Dışişleri Bakanlığı: Komşularımız hedefimiz değil

Kazakistan'dan İran'a tepki, Körfez ülkelerine açık destek

Hamaney'in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu

Pezeşkiyan'dan Hamaney'in öldürülmesine ilk tepki: Cevapsız kalmayacak

Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük

Halefi açıkladı: Hamaney olası saldırıya karşı ekstra bir güvenlik önlemi almadı

