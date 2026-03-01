Trump'tan İran açıklaması: Şu ana kadarki saldırıları öngördüğümüzden daha sınırlı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ağır bir darbe aldığını belirterek, "Şu ana kadarki saldırıları öngördüğümüzden daha sınırlı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a ortak saldırılarına ilişkin değerlendirmede bulundu. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürüldüğü operasyonun ardından diplomatik çözüm ihtimalinin sorulması üzerine Trump, "Şu an, bir gün öncesine göre çok daha kolay olduğu aşikar. Çünkü ağır bir darbe alıyorlar" diye konuştu.

Trump, İran'da Hamaney'in ölümünün ardından yönetimi devralabilecek iyi adaylar bulunduğunu öne sürerek, İran'ın şu ana kadarki saldırılarının öngördüklerinden daha sınırlı olduğunu kaydetti. Trump, "İki katı olacağını düşünmüştük. Şu ana kadar beklediğimizden daha az" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı