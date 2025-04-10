Trump'tan İran'a açık tehdit: Anlaşmayı reddederlerse İsrail ile birlikte askeri seçeneğe yöneliriz

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile 12 Nisan'da Umman'da gerçekleştirilecek 'nükleer' konulu doğrudan görüşmeler öncesinde Tahran'a yönelik tehditlerine bir yenisini daha ekledi.

"FAZLA BİR ŞEY İSTEMİYORUZ"

Oval Ofis'te başkanlık kararnamelerine imza attıktan sonra basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Trump, ABD olarak cumartesi İran'la doğrudan müzakereler yapacaklarını ve buradan olumlu bir sonuç çıkmasının herkes için daha iyi olacağını söyledi. ABD Başkanı, İran'da insanların çok akıllı ve zeki olduklarını ve mevcut durumun gayet farkında olduklarını dile getirerek, İran'la anlaşma konusunda "fazla bir şey istemediklerine" değindi.

"İRAN ANLAŞMAYI REDDEDERSE ASKERİ SEÇENEĞE YÖNELİRİZ VE İSRAİL DE BUNA DAHİL OLUR"

İran'ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olamayacağını ifade eden Trump, Tahran'la anlaşma yapamamaları durumunda ne olacağı sorusuna, "Eğer askeri müdahale gerekiyorsa, askeri müdahalede bulunacağız. İsrail'in de buna dahil olacağı aşikar. Ancak bunun lideri biz oluruz, kimse bize liderlik edemez. Biz istediğimizi yaparız." diye yanıt verdi.

NETANYAHU'DAN DA BENZER BİR AÇIKLAMA GELMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu ABD'nin başkenti Washington'dan yayımladığı görüntülü mesajda Trump ile benzer bir açıklamaya imza atmıştı. Mesajında İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini söyleyen Netanyahu, bunun ya anlaşma ya da "askeri seçenekle" sağlanabileceğini savunmuştu. ABD Başkanı Donald Trump ile İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda hemfikir olduklarını belirten Netanyahu,"İran'ın nükleer tesisleri havaya uçurulmalı. İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı konusunda hemfikiriz. Nükleer anlaşma sağlanamazsa askeri seçeneğe yöneleceğiz." demişti.

İRAN VE ABD 12 NİSAN'DA UMMAN'DA GÖRÜŞECEK

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "İran ile doğrudan görüşmeler gerçekleştiriyoruz ve görüşmeler cumartesi devam edecek" açıklamasının ardından sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 12 Nisan Cumartesi günü ABD ile görüşmelerin gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Arakçi, "İran ve ABD, cumartesi günü Umman'da dolaylı üst düzey görüşmeler gerçekleştirecek. Bu görüşme hem bir fırsat hem de bir sınav niteliğinde. Top artık ABD'nin sahasında" ifadelerini kullanmıştı.