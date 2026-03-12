Haberler

Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik operasyonların etkili olduğunu ve Amerikan ordusunun Tahran'ın askeri kapasitesini büyük ölçüde yok ettiğini açıkladı. Trump, 'İşi bitirene kadar buradan ayrılmayacağız' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik operasyonlarda Amerikan ordusunun Tahran'ın askeri kapasitesini büyük ölçüde yok ettiğini belirterek, "İşi bitirene kadar ayrılmayacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kentucky eyaletine yaptığı ziyaret kapsamındaki mitingde, İran ile ilgili son duruma ilişkin açıklamada bulundu. İran'ın 47 yıldır Amerikalıları öldürdüğünü ve bu 'askeri adımı' çok önce atmaları gerektiğini öne süren Trump, "Bu işi bitirene kadar buradan ayrılmayacağız ve bu çok hızlı olacak" ifadelerini kullandı.

Trump, Amerikan ordusunun daha ilk günlerde İran'a düzenlediği saldırılarla Tahran'ın askeri kapasitesini çok büyük ölçüde yok ettiklerini bildirdi. Trump, "İşi doğru düzgün bitirmeliyiz. 2 yılda bir geri dönmek istemiyoruz. 58 gemilerini yok ettik. Donanmalarını yok ettik. Mayın döşeyicileri vardı onları da yok ettik" diye konuştu.

İran'ın güçlü bir orduya sahip olduğunu vurgulayan Trump, Amerikan ordusunun ise Tahran'ın beklemediği kadar sert saldırılar düzenlediğini söyledi.

Trump, İran ile 'savaş' nedeniyle yükselen benzin fiyatlarının kısa sürede düşeceğini, bu konuda halkın kendisine güvenmesi gerektiğini de kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
